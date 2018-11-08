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ВТБ заплатил за акции банка «Возрождение» 9,7 млрд рублей

13:08, 08.11.2018
ВТБ заплатил за акции банка «Возрождение» 9,7 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

ВТБ оценил 85% обычных и 9,6% привилегированных акций банка «Возрождение» в 9,7 млрд рублей.

«В октябре 2018 года группа приобрела 85% обыкновенных акций и 9,6% привилегированных акций банка «Возрождение». Условная стоимость вознаграждения составила 9,7 млрд рублей», — говорится в отчетности госбанка по МСФО.

Напомним, 25 сентября совет директоров ВТБ одобрил покупку банка «Возрождение». Изначально стоимость сделки составляла 11 млрд рублей.

ЭкономикаБанки
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