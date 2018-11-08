Суд обязал казанское турагентство «Волжские путешествия+» выплатить потребителям 470 тысяч рублей

Суд обязал казанское туристическое агентство «Волжские путешествия+» выплатить потребителям 470 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

По ее словам, за 9 месяцев 2018 года поступило 15 обращений от потребителей на турагентство «Волжские путешествия+». В суд было подано 5 исков, часть из которых коллективные, передает корреспондент «Реального времени».

Кроме того, из-за прекращения работы «Саратовских авиалиний» и «Натали турс» также были поданы иски в суды. Потребители получат выплаты в размере 360 тысяч рублей.

В июле этого года из-за обнаруженных технических неисправностей Росморречфлот временно запретил к эксплуатации два трехпалубных теплохода, после чего «Волжские путешествия+» вынуждены было отменить несколько рейсов. Позже турагентство согласилось вернуть деньги за отмененные круизы.

В начале ноября Ростуризм исключил «Волжские путешествия+» из единого федерального реестра туроператоров, после того как компания сообщила о прекращении туроператорской деятельности.