Ростуризм исключил из федерального реестра казанское турагентство «Волжские путешествия+»

Федерального агентства по туризму (Ростуризм) исключил из единого федерального реестра туроператоров казанское турагентство «Волжские путешествия+».

Это связано с тем, что 31 октября «Волжские путешествия +» уведомили Ростуризм о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности указанного туроператора исполнить все обязательства по договорам о реализации туристского продукта.

Отмечается, что для туристов и иных заказчиков туристского продукта, пострадавших от действий «Волжские путешествия+» как туроператора, осуществлявшего деятельность в сфере внутреннего туризма, возникли основания для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора.

Напомним, в июле этого года из-за обнаруженных технических неисправностей Росморречфлот временно запретил к эксплуатации два трехпалубных теплохода «Очарованный странник» и «Борис Полевой», после чего казанское турагентство «Волжские путешествия+» вынуждено было отменять рейс за рейсом. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

Позже «Волжские путешествия» согласились вернуть туристам деньги за отмененные круизы