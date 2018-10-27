Андрей Белоусов, МИД РФ: «Россия готовится к войне, а США готовят войну»

Заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов заявил, что Россия намерена защищать свою страны и интересы, в отличие от США, которые готовят войну.



«У нас есть серьезные отличия от Соединенных Штатов Америки. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну» — сказал Белоусов.

Как отмечает "РИА Новости", слова представителя российского МИДа прозвучали на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН уже после того, как комитет проголосовал против проекта российской резолюции по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого хотят выйти США.



«Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия?» — задал вопрос Белоусов.



Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД на прошлой неделе. Президент России Владимир Путин пообещал «быстро» и «эффективно» ответить на действия США.