Трамп обвинил «режим Обамы» в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника США Барака Обамы в том, что Крым присоединился к России.



Во время пресс-конференции по итогам прошедших в США промежуточных выборов Трамп отметил, что Обама «позволил» полуострову отойти к России. Журналист перебил его и отметил, что в этом якобы «вина» Путина.

«Это был режим президента Обамы. Обама сделал это», — приводит «РИА Новости» ответ Трампа.

Ранее Трамп в ходе брифинга по итогам промежуточных выборов пристыдил журналиста телеканала CNN за вопросы о «российском вмешательстве».

Напомним, делегация из США признала законность проведенного в 2014 году в Крыму референдума.