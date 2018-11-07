Трамп пристыдил журналиста за вопросы о «вмешательстве России»

Президент США Дональд Трамп пристыдил журналиста телеканала CNN за вопросы о «российском вмешательстве» в ходе брифинга по итогам промежуточных выборов.



«Меня не волнует ничего, что связано с российским расследованием, потому что все это фальшивка. Хватит, положите микрофон. CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете у них. Вы грубый, ужасный человек. Вы не должны работать на CNN», — приводит RT ответ Трампа на вопросы журналиста Джима Акосты.

Ранее СМИ сообщили, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы с использованием механизмов, созданных в рамках частных экономических проектов в США.