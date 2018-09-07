Делегация из США признала законность проведенного в 2014 году в Крыму референдума

Делегация из США, побывав в Крыму, заявила о законности проведенного там в 2014 году референдума.

Представитель делегации общественных деятелей Сильвия Демарест отметила, что «произошедшее в Крыму в 2014 году было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение». Она также предположила, что полуостров, скорее всего, никогда «не вернется в состав Украины», передает «РИА Новости».

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Киев до сих пор не признает результаты голосования. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма уже не будет пересмотрен, так как вхождение региона в состав РФ было желанием жителей.