Антон Понкрашов: «У нас пока получается играть от 32 до 35 минут матча»

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов подвел итоги матча против черногорского «Морнара», рассказав, за что тренер «пожурит» казанских игроков после матча:

— Понятно, что в четвертой четверти мы расслабились, начали играть красиво, но не особо попало большинство бросков, а у соперника, наоборот, пошло. Конечно, тренер нас пожурит сегодня, но ничего страшного. Думаю, зрителям сегодня понравилась такая игра.

— Например, после домашнего матча с «Торино» Прифтис был очень зол на команду за то, что рано бросили играть...

— Он максималист и хочет, чтобы мы отдавались игре все сорок минут. У нас пока получается играть от 32 до 35 минут. Но ничего. Посмотрим видео — разберем ошибки. Считаю, что команда прогрессирует от матча к матчу. Мы идем в правильном направлении, — приводит слова Понкрашова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что УНИКС в матче Кубка Европы переиграл «Морнар» из Черногории со счетом 90:73 (23:12; 27:21; 22:14; 18:26). Следующий матч казанцы проведут 10 ноября в Красноярске, где в рамках встречи Единой лиги ВТБ встретятся с местным «Енисеем».

