ВТБ назначил нового менеджера в Тюменской области

Группа ВТБ практически одновременно с покупкой контрольного пакета акций регионального банка «Запсибкомбанк» назначила нового управляющего банка ВТБ в Тюменской области.

Им стал Гариф Ромашкин, с 2016 года управлявший региональным операционным офисом «Тюменский», передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Отмечается, что изменения в должности произошли из-за объединения региональной корпоративной и розничной сетей ВТБ. На новом посту, который менеджер займет с 1 января 2019 года, он будет отвечать за развитие обоих направлений банковского бизнеса в регионе.

Накануне группа ВТБ объявила о покупке более чем 70% акций «Запсибкомбанка». Сделка будет завершена до конца этого года.