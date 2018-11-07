ВТБ выкупит контрольный пакет уральского «Запсибкомбанка»

ВТБ достиг договоренности с акционерами уральского «Запсибкомбанка» о приобретении более 70% акций. Соответствующий меморандум был подписан сторонами.



«По условиям соглашения ВТБ покупает контрольный пакет «Запсибкомбанка». Окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций», — говорится в сообщении ВТБ.

Отмечается, что закрытие сделки планируется до конца текущего года, после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ». После закрытия сделки предполагается определить шаги по дальнейшей интеграции банков.

Интеграцию планируется завершить в 2020 году, когда «Запсибкомбанк» перейдет под бренд ВТБ.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет ВТБ одобрил продажу 100%-ного уставного капитала «ВТБ Страхования» страховой компании «Согаз».

