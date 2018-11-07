В Госдуме решили оставить любительское рыболовство бесплатным

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям принял решение не вводить именные разрешения для рыбаков-любителей.



«В результате проведенного анализа поступивших от правительства поправок ко второму чтению были выявлены спорные положения, принятие которых могло бы повлечь негативные социальные последствия», — цитирует «Интерфакс» председателя комитета Николая Николаева.

По его словам, речь идет о предложенном правительством механизме именных разрешений для граждан на осуществление любительской рыбалки. Комитет принял решение отменить ко второму чтению этот механизм.

«В предлагаемом варианте этот механизм лишил бы граждан возможности на полноценное бесплатное рыболовство на водоемах общего пользования», — пояснил Николаев.

Ранее сообщалось, что в Камско-Устьинском районе Татарстана состоялось открытие новой рыболовной базы. Она расположилась в селе Теньки на берегу Волги.