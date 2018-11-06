В Камско-Устьинском районе РТ открыли новую рыболовную базу

В Камско-Устьинском районе Татарстана состоялось открытие новой рыболовной базы. Она расположилась в селе Теньки на берегу Волги.

«Для района сегодняшнее событие критически важно. На протяжении последних четырех лет своей работы мы последовательно прилагали усилия к развитию туризма, поскольку явно недооценен вообще был в нашей стране», — сказал на торжественном открытии глава Камско-Устьинского муниципального района Павел Лоханов.



Инвестором проекта выступил московский бизнесмен Александр Каревский.

Лоханов рассказал, что Камское Устье традиционно является Меккой для любителей рыбалки. По его словам, в год сюда приезжает до 200 тыс. человек. Он выразил надежду, что с открытием новой базы количество людей, посещающих район, увеличится, передает «ИА Татар-информ».

Ранее сообщалось, что власти Татарстана выделят 10 млн рублей на зарыбление Свияжского залива Волги. Для этого в реку выпустят почти 420 тыс. мальков стерляди и более 48,6 тыс. мальков сазана.