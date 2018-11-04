УНИКС обыграл ВЭФ со счетом 89:74

Казанский УНИКС обыграл латвий ВЭФ (Рига) в матче Единой лиги ВТБ.



Встреча прошла в казанском «Баскет-холле» и завершилась победой хозяев площадки со счетом 89:74 (16:18; 30:11; 22:11; 21:34).

Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Эрик Макколлум, набравший 25 очков. В составе гостей лучше других себя проявил Винсент Каунсил, на счету которого 16 очков.



В следующем матче 7 ноября УНИКС сыграет в Еврокубке против черногорского «Морнара».

Ранее УНИКС обыграл немецкий клуб «Скайлайнерс» в матче Еврокубка. Игра в Казани завершилась со счетом 83:80.