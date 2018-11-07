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Минфин разместил ОФЗ на 6,5 млрд рублей

20:30, 07.11.2018
Минфин разместил ОФЗ на 6,5 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 6,535 млрд рублей.

При этом предложенный сегодня объем этого выпуска ОФЗ на аукционе составлял 10 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что средневзвешенная доходность выпуска составила 8,75% годовых. Спрос на аукционе достиг 8,995 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 25083 на 10 млрд рублей не состоялся.

ЭкономикаФинансы
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