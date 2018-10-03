Минфин неудачно вернулся на рынок ОФЗ

Аукцион Министерства финансов России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 25083 на 10 млрд рублей не состоялся.

При этом Минфин разместил на первом аукционе ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 7,4 млрд рублей из предложенных 10 млрд, пишет «Прайм».



На втором аукционе министерство планировало предложить ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года также на 10 млрд рублей. Однако аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.

Напомним, что последний раз Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа 29 августа. В середине сентября ведомство отменило аукцион по размещению ОФЗ. В Минфине пояснили, что это связано с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.