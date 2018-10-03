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Экономика

Минфин неудачно вернулся на рынок ОФЗ

16:55, 03.10.2018
Минфин неудачно вернулся на рынок ОФЗ
Фото: pixabay.com

Аукцион Министерства финансов России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 25083 на 10 млрд рублей не состоялся.

При этом Минфин разместил на первом аукционе ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 7,4 млрд рублей из предложенных 10 млрд, пишет «Прайм».

На втором аукционе министерство планировало предложить ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года также на 10 млрд рублей. Однако аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.

Напомним, что последний раз Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа 29 августа. В середине сентября ведомство отменило аукцион по размещению ОФЗ. В Минфине пояснили, что это связано с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

ЭкономикаФинансы
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