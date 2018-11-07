Внешэкономбанк не смог оспорить включение в реестр «КЗСК-Силикон» требований «Спурта»

Внешэкономбанк не смог оспорить решение Арбитражного суда Татарстана о включении в реестр долгов «КЗСК-Силикон» требований банка «Спурт».

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил вердикт в силе, а жалобу без удовлетворения, следует из резолютивной части постановления.

Напомним, что «Спурт» потребовал включить в реестр кредиторов «КЗСК-Силикон» 485 млн рублей, из которых 474 млн — основной долг, еще 10 млн — проценты и 712 тыс. рублей — неустойка.



В августе суд частично удовлетворил требование банка, включив в третью очередь кредиторов «КЗСК-Силикон» сумму в размере 160,3 млн рублей.