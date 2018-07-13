Банк «Спурт» пытается взыскать с «КЗСК-Силикон» 485 миллионов рублей

АКБ «Спурт» потребовал включить в реестр кредиторов АО «КЗСК-Силикон». Долг компании составил 4% от общего объема требований кредитной организации. Претензии будут рассмотрены 9 августа.

Банк попытается взыскать сумму в размере 485 млн рублей, из которых 474 млн руб — основной долг, еще 10 млн рублей — проценты и 712 тыс. рублей — неустойка, сообщает ИА Regnum.

Отмечается, что на реализацию проекта банк выделил деньги. Однако из-за подорожания строительства завод так и не был закончен. По иску подрядчика общество было признано банкротом, потянув за собой «Спурт».

Ранее «Спурт Банк» подал иск против «дочки» КЗСК на 144 млн рублей.