Анатолий Емелин: «В третьем периоде начали смотреть, как играет «Металлург»

Накануне тольяттинская «Лада» обыграла «Металлург» (Новокузнецк) со счетом 4:2 и вышла на 1-е место в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

Главный тренер волжан Анатолий Емелин подвел итог встречи с «металлургами»:

— Два периода играли хорошо, все получалось, хотя пропустили несколько контратак — Саша Скрынник нас «подтащил». В третьем периоде начали смотреть, как играет «Металлург», пропустили две шайбы. Затем собрались, довели матч до победы. Поздравляю ребят с победой — молодцы.

— С чем связана такая игра в третьем периоде?

— Сложно сказать — мы даже с Самарой так не играли, как сегодня. Играть и выигрывать — разные вещи.