Анатолий Емелин: «В третьем периоде начали смотреть, как играет «Металлург»
Накануне тольяттинская «Лада» обыграла «Металлург» (Новокузнецк) со счетом 4:2 и вышла на 1-е место в чемпионате Высшей хоккейной лиги.
Главный тренер волжан Анатолий Емелин подвел итог встречи с «металлургами»:
— Два периода играли хорошо, все получалось, хотя пропустили несколько контратак — Саша Скрынник нас «подтащил». В третьем периоде начали смотреть, как играет «Металлург», пропустили две шайбы. Затем собрались, довели матч до победы. Поздравляю ребят с победой — молодцы.
— С чем связана такая игра в третьем периоде?
— Сложно сказать — мы даже с Самарой так не играли, как сегодня. Играть и выигрывать — разные вещи.СпортХоккей
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