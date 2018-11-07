В Казани презентовали детский канал «ШаянТВ»

Фото: ТРК "Новый Век"

Сегодня в Казани прошла презентация детского телеканала на татарском языке «ШаянТВ».

Были представлены концепция канала и программы. Кроме того, был показан сайт «ШаянТВ».

Напомним, что Акционерное общество «Телерадиокомпания «Новый Век» получило лицензию на телевизионное вещание нового канала в октябре. Срок действия лицензии составит 10 лет — до 25 октября 2028 года.

Вещание детского телеканала на татарском языке «Шаян ТВ» началось в тестовом режиме 1 февраля. В день премьерного выхода в эфир состоялось знакомство ведущих телеканала Шаяна и Биби со своими зрителями, а также показ мультсериала «Суперкрылья» на татарском языке.

Ранее гендиректор ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов дал «Реальному времени» развернутое интервью, где раскрыл подробности запуска детского телеканала.