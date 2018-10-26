ТНВ получил лицензию на татарский детский канал «Шаян ТВ»

Фото: ТРК "Новый Век"

Акционерное общество «Телерадиокомпания «Новый Век» получило лицензию на телевизионное вещание детского канала «Шаян ТВ» на татарском языке.

Как следует из реестра лицензий на сайте Роскомнадзора, срок действия лицензии составит 10 лет — до 25 октября 2028 года.

«Долгая дорога пройдена. Мы получили лицензию, хоть это заняло больше времени, чем рассчитывали. Сейчас начнем работать с кабельным и операторами, чтобы они приняли «Шаян ТВ» в сетку. Предварительная договоренность есть с «Таттелекомом». Будем также работать с другими операторами — МТС и «Ростелекомом», — рассказал «Реальному времени» гендиректор ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов.

По его словам, при успешном сценарии уже 12 ноября телеканал начнет круглосуточное кабельное вещание.



Напомним, вещание детского телеканала на татарском языке «Шаян ТВ» началось в тестовом режиме 1 февраля. В день премьерного выхода в эфир состоялось знакомство ведущих телеканала Шаяна и Биби со своими зрителями, а также показ мультсериала «Суперкрылья» на татарском языке.

Ранее Ильшат Аминов дал «Реальному времени» развернутое интервью, где раскрыл подробности запуска детского телеканала.