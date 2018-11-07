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Ректор МГУ предложил начать изучать в школах церковнославянский язык

12:57, 07.11.2018 6
Ректор МГУ предложил начать изучать в школах церковнославянский язык
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил изучать в школах церковнославянский язык.

«Почему бы нам не начать в школах изучение церковнославянского языка?», — сообщил он на Всероссийском съезде учителей русской словесности, отметив, что «речь идет о факультативе».

По его мнению, «русский язык можно изучать параллельно с церковнославянским и рассматривать при этом историю народа», пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации».

ОбществоОбразование
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 13:29
    Давно считаю, что нужно изучать старослав в школах, да
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  • Анонимно 13:38
    Ни к чему это. Совсем с ума уже начали сходить некоторые!
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  • Анонимно 13:53
    Ага, вот для чего вытесняют национальные языки со школ в национальных республиках. Готовят нишу для изучения ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО, все конечно с подачи госпожи Васильевой (урожденной в г. Бугульме). Ведь наша знаменитая "землячка" просвещением рулит, известная своими кандидатскими трудами на церковные темы.
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    Анонимно 14:04
    согласен на все сто
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  • Анонимно 14:04
    Уволить такого "прогрессивного" ректора!
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  • Анонимно 14:37
    Деньги из бюджета, налогоплательщики не все согласятся на такую трату их налогов.
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