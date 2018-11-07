Ректор МГУ предложил начать изучать в школах церковнославянский язык

Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил изучать в школах церковнославянский язык.

«Почему бы нам не начать в школах изучение церковнославянского языка?», — сообщил он на Всероссийском съезде учителей русской словесности, отметив, что «речь идет о факультативе».

По его мнению, «русский язык можно изучать параллельно с церковнославянским и рассматривать при этом историю народа», пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации».