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ФСБ сорвала теракты с применением беспилотников на ЧМ-2018

12:36, 07.11.2018
ФСБ сорвала теракты с применением беспилотников на ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Во время чемпионата мира по футболу в России и подготовки к нему Федеральная служба безопасности предотвратила несколько террористических актов.

«Органы Федеральной службы безопасности предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами в ходе проводившегося в России чемпионата мира ФИФА по футболу», — заявил директор ФСБ России Александр Бортников, его слова приводит «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что ФИФА создаст фонд наследия чемпионата мира по футболу в России.

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