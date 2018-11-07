ФСБ сорвала теракты с применением беспилотников на ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу в России и подготовки к нему Федеральная служба безопасности предотвратила несколько террористических актов.

«Органы Федеральной службы безопасности предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами в ходе проводившегося в России чемпионата мира ФИФА по футболу», — заявил директор ФСБ России Александр Бортников, его слова приводит «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что ФИФА создаст фонд наследия чемпионата мира по футболу в России.