ФИФА создаст фонд наследия чемпионата мира по футболу в России

Международная федерация футбола (ФИФА) создаст фонд наследия чемпионата мира 2018 года.

«ФИФА создает фонд наследия, который будет передан национальной федерации для дальнейшего развития футбола. Сейчас мы обсуждаем план, по которому будет действовать фонд. Что касается его размера, то мы сейчас обсуждаем с ФИФА сумму, но она будет весьма приличной», — сообщил член Совета ФИФА Алексей Сорокин.

Он отметил, что форма управления фондом еще будет обсуждаться, но ФИФА точно будет осуществлять мониторинг его деятельности, пишет ТАСС.

Также, по словам Сорокина, Совет ФИФА признал чемпионат мира 2018 года лучшим в истории.

Ранее сообщалось, что ВВП России вырос на 952 млрд рублей благодаря ЧМ-2018.