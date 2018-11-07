Мать школьника, который заживо сжег бездомного в Пермском крае, оштрафовали на 100 рублей

Комиссия по делам несовершеннолетних признала мать девятилетнего мальчика, который заживо сжег бездомного в Пермском крае, виновной «в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка».

Женщина была оштрафована на 100 рублей. В настоящее время ее сын продолжает посещать школу, пишет издание «Вкурсе».

Напомним, пожар произошел под лестницей на цокольном этаже возле дверей в подвал. Прибывшие пожарные обнаружили тело 38-летнего мужчины с признаками термических ожогов. Позже выяснилось, что погибший не имел определенного места жительства и спал в доме.

По данному факту возбуждено уголовное дело, силовиками рассматривается версия о поджоге. Установлено, что накануне инцидента возле подвала девятилетний мальчик игрался с зажигалкой. Ребенок поджег бумагу и бросил ее прямо на спящего мужчину, от чего тот загорелся и погиб.