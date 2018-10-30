СМИ: девятилетний школьник в Пермском крае заживо сжег бездомного

В многоэтажном доме в городе Чайковский в Пермском крае заживо сгорел бездомный.

Пожар произошел под лестницей на цокольном этаже возле дверей в подвал. Прибывшие пожарные обнаружили тело 38-летнего мужчины с признаками термических ожогов. Позже выяснилось, что погибший не имел определенного места жительства и спал в доме.

Как пишет издание «Вкурсе» со ссылкой на источник в следствии, в настоящее время силовиками рассматривается версия о поджоге. Установлено, что накануне инцидента возле подвала игрался с зажигалкой девятилетний мальчик. Ребенок поджег бумагу и бросил ее прямо на спящего мужчину, от чего тот загорелся.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Также сообщается, что школьник воспитывается в благополучной семье.

Напомним, ранее в Ярославле пытавшемуся ограбить банк с игрушкой бездомному грозит до 10 лет колонии.