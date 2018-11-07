ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Агросоюз»

Банк России с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Агросоюз» и назначил временную администрацию.



В ходе проверки выяснилось, что в кассе банка отсутствует свыше 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала). При этом кредитная организация представляла надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации.

Кроме того, в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, связанные с осуществлением операций по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, говорится в сообщении регулятора.

Банк «Агросоюз» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 198 место в банковской системе России.



Напомним, что 31 октября ЦБ отозвал лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга. Отрицательный капитал банка составил более 15,5 млрд рублей.