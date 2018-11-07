Авиакомпания «Азимут» запустила прямые рейсы из Перми в Нижний Новгород и Ростов-на-Дону

Авиакомпания «Азимут» начала выполнение перелетов по маршруту Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону и обратно.

Как рассказали в пресс-службе пермского аэропорта, загрузка первого рейса составила 92%. Авиасообщение будет осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

Перелет из Перми до Нижнего Новгорода составляет 1 час 30 мин. Рейс является субсидируемым из бюджета Пермского края. Минимальный размер специального тарифа в одну сторону —1 080 рублей.

Транзитный рейс Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону займет 4 часа 20 минут с учетом времени стыковки в Нижнем Новгороде в 1 час. Тарифы на рейсы из Перми до Ростова-на-Дону начинаются от 2 760 рублей.

Напомним, ранее «Азимут» обошел «Победу» в рейтинге самых бюджетных авиаперевозчиков по России.