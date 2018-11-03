Хоккеисты «Динамо Казань» сыграли вничью с нижегородским «Стартом»

Хоккеисты «Динамо Казань» и нижегородский «Старт» сыграли вничью в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом.



Игра проходила на нижегородском стадионе «Труд» и закончилась со счетом 2:2. Голы в составе казанцев реализовали Денис Артюшин и Денис Горячев. У нижегородцев забили Анатолий Голубков и Патрик Йоханссон.

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