Прокуратура Кировского района Казани потребовала от властей привести в порядок десять улиц

Прокуратура Кировского района Казани после проверки направила в районный суд десять исков с требованиями признать незаконным бездействие мэрии и администрации Кировского и Московского районов города и обязать их привести в порядок десять улиц.

Установлено, что на улицах Осиновской, Тансык, Арсланова, Фаттаха, Ново-Юдинской, Озеро Глубокое, Батыршина, Фрунзе, Вахитова нет тротуаров, дорожных знаков и освещения, а также не нанесена дорожная разметка.

«Выявленные нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения и свидетельствуют о бездействии местных властей в решении указанных вопросов местного значения»,— сказано в сообщении прокуратуры РТ.

Ранее стало известно, что Татарстан в 2019 году получит 2,6 млрд рублей на нацпроект «Безопасные и качественные дороги».