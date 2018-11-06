В Татарстане сменились прокуроры Арского и Камско-Устьинского районов
В Республике Татарстан сменились прокуроры Арского и Камско-Устьинского районов.
Приказом генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на должность прокурора Арского района назначен старший советник юстиции Фанис Шайхаттаров, который последние десять лет возглавлял прокуратуру Камско-Устьинского района РТ.
Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил Шайхаттарова коллективу районной прокуратуры и активу Арского муниципального района.
Ранее занимавший эту должность Ринат Ситдиков назначен прокурором Камско-Устьинского района Республики Татарстан. Его представление состоится завтра, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Ранее Ольга Купова стала первой женщиной, которая возглавила прокуратуру Нижнекамска. В Татарстане еще две женщины занимают должности прокуроров Агрызского и Атнинского районов.ОбществоВласть Татарстан
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