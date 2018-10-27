Власти Татарстана потратят 10 млн рублей на зарыбление Свияжского залива

Власти Татарстана выделят 10 млн рублей на зарыбление Свияжского залива Волги. В устье Свияги выпустят почти 420 тыс. мальков стерляди и более 48,6 тыс. мальков сазана.



Как следует из данных закупки, работы должны быть окончены до 10 декабря этого года. Заказчиком по тендеру выступает ГКУ «Главтатдортранс». Аукцион по выбору подрядчика назначен на 29 октября.

Отмечается, что зарыбление залива проводится в рамках компенсации ущерба рыбным ресурсам при обустройстве водных подходов к причалу Свияжска.

Ранее сообщалось, что власти Кировской области планируют потратить на очистку Вятки и других водоемов региона 135,7 тыс. рублей из федерального бюджета. Весной в реку выпустят мальков стерляди и других видов промысловых рыб.