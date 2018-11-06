Большинство крупных компаний России заявили об опасениях из-за новых санкций США

Возможное расширение санкций США вызывает опасения у 86% крупных российских компаний.



Согласно опросу институту Адизеса, 38% респондентов работают в сфере промышленности (пищевая отрасль, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, топливный сектор), 17% занимаются строительством, 16% — транспортом, 14% заняты в финансовой сфере, 9% — в ИТ, 6% работают на медицинском рынке, передает РБК.

Более трети (35%) опрошенных считают, что санкции могут повлиять на поставки в Россию технологий и товаров. Еще 34% респондентов отметили, что ограничения могут затронуть их бизнес, так как ослабят рубль и приведут к нестабильности на финансовых рынках. Примерно 31% опрошенных полагают, что санкции приведут к возможному запрету на долларовые операции госбанков.



Опрос проводился среди 1015 владельцев и руководителей крупного бизнеса при помощи анкет.



Ранее сообщалось, что администрация США после 6 ноябряначнет консультации с Конгрессом по второму раунду санкций по «делу Скрипаля».