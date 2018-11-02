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США начнут обсуждение новых санкций по «делу Скрипаля» после 6 ноября

06:25, 02.11.2018
США начнут обсуждение новых санкций по «делу Скрипаля» после 6 ноября
Фото: mil.ru

Администрация США после 6 ноября начнет консультации с Конгрессом по второму раунду санкций по «делу Скрипаля».

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино отметил, что обсуждение не ограничено во времени.

По его словам, санкции не будут введены, если власти России докажут, что «больше не будут использовать химическое оружие и позволят международным инспекторам удостовериться в этом».

«Если к 6 ноября этого не случится, то мы будем обязаны начать второй этап санкций после консультаций с Конгрессом», — цитирует Палладино ТАСС.

В сентябре в Госдепе США анонсировали введение «жестких санкций» против России из-за дела Скрипалей.

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