США начнут обсуждение новых санкций по «делу Скрипаля» после 6 ноября

Администрация США после 6 ноября начнет консультации с Конгрессом по второму раунду санкций по «делу Скрипаля».

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино отметил, что обсуждение не ограничено во времени.



По его словам, санкции не будут введены, если власти России докажут, что «больше не будут использовать химическое оружие и позволят международным инспекторам удостовериться в этом».

«Если к 6 ноября этого не случится, то мы будем обязаны начать второй этап санкций после консультаций с Конгрессом», — цитирует Палладино ТАСС.



В сентябре в Госдепе США анонсировали введение «жестких санкций» против России из-за дела Скрипалей.