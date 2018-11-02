США начнут обсуждение новых санкций по «делу Скрипаля» после 6 ноября
Администрация США после 6 ноября начнет консультации с Конгрессом по второму раунду санкций по «делу Скрипаля».
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино отметил, что обсуждение не ограничено во времени.
По его словам, санкции не будут введены, если власти России докажут, что «больше не будут использовать химическое оружие и позволят международным инспекторам удостовериться в этом».
«Если к 6 ноября этого не случится, то мы будем обязаны начать второй этап санкций после консультаций с Конгрессом», — цитирует Палладино ТАСС.
В сентябре в Госдепе США анонсировали введение «жестких санкций» против России из-за дела Скрипалей.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым