В праздновании Дня народного единства участвовали 3,25 млн человек

Больше 3 млн человек приняли участии в праздновании Дня народного единства в России.

«В массовых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, приняли участие 3,25 млн человек, в том числе около 750 тыс. жителей Москвы» — сообщили в пресс-службе МВД России.

Кроме того, еще 240 тыс. жителей столицы стали участниками и зрителями мероприятий, которые были проведены в рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств».

Напомним, что в День народного единства 4 ноября президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади и посетил выставку «Сокровища музеев России». Также президент РФ вручил госнаграды иностранным гражданам.