Путин вручил госнаграды иностранным гражданам по случаю Дня народного единства
Президент РФ Владимир Путин сегодня на торжественном приеме в Кремле вручил госнаграды иностранным гражданам.
Ордена Дружбы удостоены мэр хорватского города Загреба Милан Бандич, председатель совета директоров ирландского благотворительного фонда помощи детям-сиротам Дебби Диган, почетный консул РФ в автономном сообществе Балеарские острова королевства Испании Себастьян Ройчи Монтсеррат, исполнительный директор американского НПО «Общество по сохранению Форт-Росса» Сара Свидлер и советник по делам РФ председателя совета министров Ливана Жорж Шаабан, передает пресс-служба Кремля.
Медаль Пушкина из рук президента России получили хореограф Словацкого национального театра Рафаэл Авникян, актер сербского национального театра Милош Бикович, председатель британского банка «Нобол Гроссарт Лимитед» Ангус Гроссарт, мэр испанской Малаги Франсиско Де ла Торре Прадос, чешский бард Яромир Ногавица и председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций «Объединение организаций соотечественников «Русское содружество» Сергей Проваторов.
Ранее Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади и посетил выставку «Сокровища музеев России».ОбществоВласть
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