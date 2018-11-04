Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин в День народного единства по традиции возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

В церемонии приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, главный раввин России Берл Лазар, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и другие.



После этого президент РФ кратко побеседовал с религиозными деятелями, представителями молодежных и волонтерских организаций, участвовавшими в церемонии, и поздравил их с праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

Затем Путин и патриарх Кирилл вместе с министром культуры Владимиром Мединским, мэром Москвы Сергеем Собяниным и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном осмотрели выставку «Сокровища музеев России». Она проходит в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — ко Дню народного единства».