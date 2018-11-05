Андрей Марков — о матче с «Торпедо»: «Билялетдинов жестко поговорил с нами в перерыве»

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков после игры с «Торпедо» рассказал за счет чего удалось победить.

– С чем связана слабая игра во втором периоде?

– Соперник добавил, а мы, можно сказать, смотрели, как они играют, владеют шайбой и инициативой. Не смогли сразу перестроиться.

– За счёт чего удалось переломить неудачно складывавшийся матч?

– Тренер в перерыве жестко с нами поговорил. Стали играть агрессивнее, в наш хоккей, в который мы умеем играть. Лезли на ворота, держали шайбу.

– В моменте с вашим голом был наброс или все же акцентированный бросок по воротам?

– Бросал в сторону ворот. Ребята создали помеху вратарю, и шайба залетела.

– Предстоящая пауза в чемпионате будет полезной на данном этапе?

– Я считаю, у всех команд непростой календарь. Некоторые играют по два дня подряд. Всем нужна сейчас пауза. Надо перевести дух и готовиться. Дальше будет сложнее и интереснее, — приводит слова Маркова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что «Ак Барс» победил в Нижнем Новгороде. Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился в овертайме со счетом 4:3 в пользу казанцев, победную шайбу забросил Артем Лукоянов.

Следующую игру «Ак Барс» проведет дома: 13 ноября сыграет против «Слована» из Братиславы.

