«Ак Барс» обыграл в овертайме «Торпедо»

Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл нижегородское «Торпедо». Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился в овертайме со счетом 3:4 в пользу гостей из столицы РТ.

У нижегородцев шайбы на свой счет записали Никита Сетдиков, Денис Баранцев и Даниил Ильин. У «Ак Барса» отличились Алексей Потапов, Андрей Марков, Александр Бурмистров, а победу в овертайме принес Артем Лукоянов.



Ранее «Ак Барс» в серии буллитов уступил нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:3. Следующую игру казанцы проведут 13 ноября против «Слована» из Братиславы.