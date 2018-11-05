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«Ак Барс» обыграл в овертайме «Торпедо»

19:30, 05.11.2018
«Ак Барс» обыграл в овертайме «Торпедо»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл нижегородское «Торпедо». Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился в овертайме со счетом 3:4 в пользу гостей из столицы РТ.

У нижегородцев шайбы на свой счет записали Никита Сетдиков, Денис Баранцев и Даниил Ильин. У «Ак Барса» отличились Алексей Потапов, Андрей Марков, Александр Бурмистров, а победу в овертайме принес Артем Лукоянов.

Ранее «Ак Барс» в серии буллитов уступил нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:3. Следующую игру казанцы проведут 13 ноября против «Слована» из Братиславы.

СпортХоккей Татарстан
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