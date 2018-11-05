Николай Цулыгин: «Решение разбить легионерское звено не пришло спонтанно, мы это наигрывали»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победный матч своей команды в Нижнекамске.

— Очень нужная в данный момент, перед перерывом, для нас победа, потому что была серия не очень удачных игр. Очень здорово, что ребята нашли в себе силы и характер, проявили мужество и выиграли такой непростой матч».

— Сегодня вы впервые «разбили» звено легионеров. Довольны тем, что получилось?

— Вы ошибаетесь, это не впервые – они еще в начале сезона были в разных звеньях и на предсезонке мы это практиковали, потому что знали, когда сыграем в сезоне несколько игр, под них подстроятся и им будет сложно играть. Мы все это наигрывали на предсезонке, поэтому это не было сюрпризом для ребят. Мы выиграли игру, конечно мы довольны, — заявил Цулыгин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что сегодня «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл в гостях у «Нефтехимика» со счетом 3:2. У уфимцев отличились Антон Бурдасов, Павел Коледов и Линус Умарк. В составе нижнекамцев — Ильдар Шиксатдаров и Дмитрий Огурцов.



