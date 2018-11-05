В Набережных Челнах отремонтируют ливневки за 20,2 млн рублей

В Набережных Челнах отремонтируют ливневые насосные станции за 20,2 млн рублей.

Согласно тендеру, работы должны пройти на улице Центральной, в промышленной зоне БСИ. Кроме того, планируется отремонтировать ливневки под номерами 1, 2, 7, 8.



Ремонт должен быть завершен до конца текущего года.

Напомним, что этим летом в Набережных Челнах подтопило участок дороги в промышленной зоне БСИ. Прибыв на место, спасатели обнаружили скопление воды на низменном участке дороги и частично ушедший под воду автомобиль BMW Х5.