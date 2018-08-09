В Челнах под мостом на БСИ затопило BMW Х5

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Набережных Челнах подтопило участок дороги под мостом на улице Старо-Сармановская. Частично под водой оказался автомобиль BMW Х5, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о подтоплении участка дороги в промышленной зоне БСИ поступило в 3.55 по московскому времени. Прибыв на место спасатели обнаружили скопление воды на низменном участке дороги и частично ушедший под воду автомобиль BMW Х5.

При помощи тросов машину удалось извлечь из воды. Водитель автомобиля в результате происшествия не пострадал, пассажиров в машине не было, сообщили в МЧС.

Совместно с работниками МУП «ПАД» проводилась работа по откачке воды. На месте организован объезд вдоль ул. Старо-Сармановская в 50 метрах от подтопленного участка.



Работы по откачке воды планируется завершить к вечеру.