В Челнах под мостом на БСИ затопило BMW Х5
В Набережных Челнах подтопило участок дороги под мостом на улице Старо-Сармановская. Частично под водой оказался автомобиль BMW Х5, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о подтоплении участка дороги в промышленной зоне БСИ поступило в 3.55 по московскому времени. Прибыв на место спасатели обнаружили скопление воды на низменном участке дороги и частично ушедший под воду автомобиль BMW Х5.
При помощи тросов машину удалось извлечь из воды. Водитель автомобиля в результате происшествия не пострадал, пассажиров в машине не было, сообщили в МЧС.
Совместно с работниками МУП «ПАД» проводилась работа по откачке воды. На месте организован объезд вдоль ул. Старо-Сармановская в 50 метрах от подтопленного участка.
Работы по откачке воды планируется завершить к вечеру.Происшествия Татарстан
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