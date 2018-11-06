Ученые предупредили об опасности молока при простуде

Группа британских медиков выяснила, что употребление молока и молочных продуктов способно ухудшить симптомы при простуде.

На данный момент считается, что простуду можно и нужно лечить горячим молоком. Однако ученые после эксперимента, проведенного среди 26 мужчин и 82 женщин, посчитали такой совет вредным из-за того, что молоко приводит к слишком обильному выделению слизи. Именно она провоцирует начало кашля, аллергии, а также появление хрипоты в голосе.

При этом подчеркивается, что употреблявшие соевое молоко пациенты почувствовали себя лучше, сообщается в журнале Laryngoscope.

«Это достаточно внушительный результат на относительно небольшом отрезке времени. Разумно заключить, что всякий больной, чувствующий, что молоко провоцирует выделение слизи, должен сократить ежедневную порцию молока либо вовсе отказаться от молочных продуктов», — отметил отоларинголог госпиталя имени Джозефа Листера Адам Фрош.

Ранее «Реальное время» составило рейтинг инфекционных заболеваний, которые были распространены в Приволжском федеральном округе в 2017 году.