Илон Маск опубликовал видео из скоростного туннеля под Лос-Анджелесом
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом.
«Прошёл полную длину туннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго. Открытие 10 декабря», — написал он в Twitter.
pic.twitter.com/xGJ4Bc6HpL
— Elon Musk (@elonmusk) 3 ноября 2018 г.
Ранее Маск назвал 2018 год «мучительным» и самым худшим в карьере.Общество
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