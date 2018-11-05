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Илон Маск опубликовал видео из скоростного туннеля под Лос-Анджелесом

12:23, 05.11.2018
Илон Маск опубликовал видео из скоростного туннеля под Лос-Анджелесом
Фото: flickr.com

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом.

«Прошёл полную длину туннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго. Открытие 10 декабря», — написал он в Twitter.

Ранее Маск назвал 2018 год «мучительным» и самым худшим в карьере.

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