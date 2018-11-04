Маск назвал 2018 год худшим в своей карьере

Основатель компании Tesla Илон Маск назвал 2018 год «мучительным» и самым худшим в карьере.

По его словам, у компании Tesla были сложно выполнимые планы относительно производства седанов Model 3, и чтобы поддерживать компанию, Маску приходилось работать более 100 часов в неделю.



«Мы сражаемся с невероятно конкурентоспособными автомобильными компаниями. Они делают очень хорошие машины. Они делали это в течение долгого времени и закрепились [на рынке]», — заявил Маск изданию Recode.

Маск пояснил, что автомобильной компании «невероятно трудно выжить» на рынке.

Отметим, что Маск выкупил около 30 тыс. акций Tesla на $10 млн. Таким образом, его доля в автопроизводителе выросла до 19,8%. Также сообщалось, что миллиардер собирается купить ценные бумаги Tesla еще на $20 млн после 4 ноября.

Напомним, ранее Маска на 3 года отстранили от руководства советом директоров Tesla. Разбирательства в компании начались после того, как предприниматель опубликовал твит о планах продавать акции Tesla по цене в $420.

