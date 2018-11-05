Санкции и протекционизм стали реальностью современной мировой экономики — Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции, протекционизм и ограничения стали реальностью современной мировой экономики.

«Сегодня перед нами стоят общие задачи — найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза», — сообщил он на открытии первой Китайской международной импортной ЭКСПО.

Политик подчеркнул, что в основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг. По его словам, такого подхода придерживается Россия и Китай, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что администрация США после 6 ноября начнет консультации с Конгрессом по второму раунду санкций по «делу Скрипаля».