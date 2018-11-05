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Президент Ирана пообещал продолжить продавать нефть, несмотря на санкции США

10:50, 05.11.2018
Президент Ирана пообещал продолжить продавать нефть, несмотря на санкции США
Фото: kremlin.ru

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна продолжит продавать нефть, несмотря на введение американских санкций.

По его словам, утверждения США о том, что экономике Ирана не позволяют расти, неверны, так как за последние семь месяцев экспорт страны лишь увеличился, пишет Mehr.

Напомним, США выведут из-под действия антииранских санкций восемь стран на 180 дней без возможности продления этого срока. Ограничительные меры вступили в силу сегодня, 5 ноября.

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