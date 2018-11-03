США выведут из-под действия санкций против Ирана восемь стран на 180 дней

США выведут из-под действия антииранских санкций восемь стран на 180 дней без возможности продления этого срока. Ограничительные меры будут объявлены 5 ноября.

«Мы не собираемся делать дополнительные исключения в конце [предоставленного по закону этим странам] 180-дневного периода. Мы проявляем особую осторожность с тем, чтобы проводить нашу кампанию максимального экономического давления [на Иран], не увеличивая цены на нефть», — сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

По его словам, США нацелены на сокращение импорта странами иранской нефти до нуля, пишет ТАСС.

Список стран не называется. По словам госсекретаря США Майкла Помпео, его опубликуют также 5 ноября.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры США против Ирана спровоцировали подорожание нефти с середины августа.