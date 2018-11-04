Николай Цулыгин: «Против наших легионеров выставляют хоккеистов, которые не дают играть»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин ответил на вопрос о том, почему почти месяц легионеры клуба не могут забить в равных составах.

— Кажется, или легионеры слишком незаметны для лидеров команды?

— Если по сезону, по тем играм, которые выиграли, так не кажется. Последние матчи у них где-то не очень получается. Но это не только связано с ними, со всей командой. Если они играют чуть хуже, то другие должны выходить на лидерские позиции и выигрывать игры. Мы же не должны выигрывать за счет легионеров.

— Но они последний раз забивали в равных составах «Трактору» 11 октября. Что с ними происходит?

— Забивали в большинстве, а при игре в равных составах все изучили их и против них выставляют игроков, которые не дают играть, — заявил Цулыгин после матча с «Торпедо».

Напомним, что вчера уфимцы проиграли в Нижнем Новгороде местному «Торпедо» со счетом 1:3. Следующую игру «Салават Юлаев» проведет 5 ноября в Нижнекамске против «Нефтехимика». В этот же день «Торпедо» сыграет против «Ак Барса» в Нижнем Новгороде.