«Салават Юлаев» проиграл нижегородскому «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» обыграло уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла на стадионе в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У «Торпедо» отличились Михаил Варнаков (9-я минута), дубль оформил Денис Паршин (10-я). В составе уфимской команды единственный гол забил Владимир Жарков (16-я).

Следующую игру «Салават Юлаев» проведет 5 ноября в Нижнекамске против «Нефтехимика». В этот же день «Торпедо» сыграет против «Ак Барса».

Ранее «Салават Юлаев» уступил дома московскому «Спартаку». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 3:4.

