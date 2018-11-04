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Международная федерация парусного спорта не стала ислючать Россию из-за соревнований в Крыму

18:34, 04.11.2018
Международная федерация парусного спорта не стала ислючать Россию из-за соревнований в Крыму
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) не стал рассматривать предложение Федерации парусного спорта Украины (ФПСУ) об исключении Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) из членов организации из-за соревнований в Крыму.

Претензия ФПСУ состояла в том, что Россия проводит на территории Крыма парусные регаты, не согласовывая их с украинской стороной. При этом ФПСУ считает Крым территорией Украины.

После кратких выступлений представителей сторон президент World Sailing Ким Андерсон вышел с предложением ВФПС и ВФУ — договориться в ближайшие 12 месяцев, передает пресс-служба ВФПС.

За такое предложение проголосовали 35 из 41 члена совета World Sailing. Таким образом, жалоба украинской стороны не была удовлетворена.

Ранее депутат Рады Юрий Чижмарь заявил, что ответственность за потерю Украиной Крыма и ситуацию в Донбассе лежит на канцлере Германии Ангеле Меркель.

Спорт
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